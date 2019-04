Latte non conforme, sequestrate 196 forme di Parmigiano

Latte non conforme al disciplinare: è la motivazione che ha portato nei giorni scorsi al sequestro di 196 forme di formaggio a pasta dura - per un peso di 76 quintali - recanti sulla superficie laterale i segni distintivi della Dop Parmigiano Reggiano. Il sequestro, dal valore di 69mila euro, è stato effettuato dai carabinieri del reparto tutela agroalimentare (R.A.C.) di Parma insieme agli ispettori dell’organismo di certificazione della Dop e ha interessato due società nelle province di Parma e Reggio Emilia.

Il blocco del prodotto si è reso necessario poichè accertato l'utilizzo di 100 tonnellate di latte non conforme: secondo il Disciplinare di produzione, infatti, le bovine da latte provenienti da altre filiere possono essere introdotte nel circuito tutelato, e il latte conferito alla produzione del Parmigiano Reggiano DOP, solo dopo 4 mesi dall’arrivo in azienda, al fine di adeguare l’alimentazione dei capi ai dettami della Dop. Contestati illeciti amministrativi per 4mila euro.