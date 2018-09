Più acqua ad uso irriguo: accordo tra la filiera del pomodoro e i Consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza e l’OI Pomodoro da industria del Nord Italia – organizzazione interprofessionale che raggruppa gli operatori della filiera del pomodoro (2mila aziende agricole e 29 stabilimenti di trasformazione) – collaboreranno per la realizzazione delle opere necessarie a prevenire le crisi idriche che rischiano, periodicamente, di mettere in ginocchio un settore che tra Parma e Piacenza estende le proprie coltivazioni su quasi 15mila ettari di terreni.

A stabilirlo è un Protocollo d’intesa per l’ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico per la filiera agroalimentare, e del pomodoro da industria, sottoscritto in occasione del Tomaca Fest di Collecchio dal presidente dell’OI Tiberio Rabboni e dai presidenti dei Consorzi di bonifica Luigi Spinazzi (Parma) e Fausto Zermani (Piacenza).

Il protocollo individua gli adeguamenti alle infrastrutture esistenti e le nuove opere necessarie ad accrescere la disponibilità irrigua per le due province, le fonti finanziarie disponibili, quelle di previsione e i tempi di esecuzione.