Buon debutto per il Parma Clima: 3-0 al Padova in Coppa Italia

Buon debutto per il Parma Clima alla prima uscita ufficiale: la squadra di Poma vince e convince infatti in Coppa Italia, battendo Padova per 3-0 in gara 1, in una sfida ai 7 inning. Mai in discussione il punteggio: il Parma è apparso tranquillo e determinato, complice anche l'ottima prova sul mound del gigante cubano Casanova che in 4 riprese ha subito solo una valida concedendo appena una valida e una base. I ducali, opposti a Click, partono subito bene, andando in vantaggio già alla prima ripresa: valida di Desimoni, base per Zileri, Morejon va in prima su errore del terza base. Basta una volata di Sambucci per l'1-0. Al secondo si replica: bel singolo in mezzo di Paolini, una delle belle sorprese della prima gara del Parma Clima, gran singolo a destra di Desimoni, singolo di Mirabal tra prima e seconda: 2-0. Il Parma Clima potrebbe già chiuderla qui ma lascia tre uomini in base

e al 4° inning non dà seguito a un entusiasmante triplo a destra di un altro dei nuovi acquisti, il terza base greco Aldo Koutsoyanopulos, anche lui gran bella scoperta. Sul mound sale così Pomponi che prima si complica la vita concedendo due basi gratis, poi mette strike out Russo e avvia un doppio gioco da applausi. Al cambio campo bel contatto di Sambucci (che chiude 2 su 2) che successivamente arriva a punto sulla valida di Gradali. Chiude il match, senza troppi patemi Escalona: due valide, oltre che per Samba, anche per Desimoni. A secco il catcher Morejon che però al 6° inning dà un saggio delle sue doti difensive: scatta in piedi come una molla e fulmina fuori dal cuscino Marinig. Si replica tra poco: alle 18.30 infatti ritorno in campo nella sfida decisiva per l'accesso alla final four.