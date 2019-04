Bella affermazione dei Panthers che hanno battuto per 35-15 i Warriors Bologna nell'odierno turno del campionato di football americano. Gli ospiti, neopromossi, hanno collezionato la quinta sconfitta in altrettante giornate. Buona, fra i Panthers, la prova dell'esordiente Joe Vellano che nel 2015 ha vinto il Super Bowl con i New England Patriots