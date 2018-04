Una corsa per Marco e Valentina

42,195 chilometri. Sono quelli che hanno corso i runner solidali nel nome di Make-A-Wish Italia Onlus, Onlus con sede a Genova che dal 2004 opera su tutto il territorio nazionale per realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, partecipando alla nuova, attesissima, edizione della Milano Marathon. Con loro, prontissimi allo scatto più veloce, i corridori di ben 22 team, tutti ai nastri di partenza per sostenere la causa dell’associazione.Alle ore 9.30 in Corso Venezia sono partiti alla volta di un circuito ad anello con un obiettivo ben preciso: contribuire alla realizzazione dei desideri del cuore di due bambini gravemente ammalati. Si tratta di Marco, 15 anni, affetto da tumore, il cui sogno più grande è trascorrere qualche momento nella natura più incontaminata alla scoperta di foreste e animali in via di estinzione e Valentina, 10 anni, affetta da leucemia, che desidera trascorrere qualche giorno nel magico mondo Disney dove tutto è bello e colorato.È per loro che Make-A-Wish Italia Onlus ha aderito in qualità di bronze partner alla charity run che già nel 2017 ha coinvolto più di 24.000 persone, 600 runner solidali e una raccolta fondi che ha superato 1.600.0000 euro. Numeri record, quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente, che hanno convinto Make-A-Wish Italia Onlus a partecipare formando ben 22 staffette di runner pronte a correre la #runforwishes nel nome di Marco e Valentina, bambini che stanno vivendo un momento della loro vita molto più difficile rispetto a quella dei loro coetanei e per i quali la realizzazione di un desiderio significa tantissimo.Quando un bambino si trova costretto ad affrontare le cure per una grave malattia, infatti, un desiderio che si realizza è molto più dell’esperienza di un singolo momento, è qualcosa che cambia la vita e dura nel tempo. È un potente pensiero positivo che gli dà la forza di lottare, affrontando al meglio le terapie, e lo aiuta a ritrovare la speranza. A testimoniarlo, gli oltre 1.700 bambini e ragazzi che dal 2004 hanno visto, grazie a Make-A-Wish® Italia Onlus, i loro desideri diventare realtà.