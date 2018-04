Malore, paura per Nino Benvenuti

Brutto spavento per Nino Benvenuti. Il mito del pugilato italiano, che proprio giovedì aveva festeggiato gli 80 anni, è stato vittima di un malore nella giornata di sabato. Ricoverato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata di Roma in codice rosso, l'olimpionico 1960 ed ex campione del mondo dei superwelter, è stato sottoposto ai primi accertamenti, che sembrano aver escluso il peggio.La prognosi resta però riservata: i dottori hanno prescritto a Benvenuti riposo assoluto e di rinunciare ad impegni pubblici per un periodo di tempo ancora imprecisato.