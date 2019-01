Lollobrigida di bronzo, pattinaggio nella storia

La giornata di sabato 12 gennaio 2019 entra nella storia dello sport italiano grazie all’impresa realizzata da Francesca Lollobrigida.L’atleta di Frascati ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella classifica Allround agli Europei di pattinaggio di velocità su pista lunga, in corso all'Arena Ritten del Renon a Collalbo (Bolzano).Classe ‘91, Lollobrigida, che fa parte del corpo dell'Aeronautica Militare, ha regalato il primo podio all’Italia dal 1970, anno in cui gli Europei della specialità si aprirono alle donne.Dopo i due terzi posti conquistati sui 500 e sui 3000, Francesca ha completato l’opera con il secondo posto sulla distanza dei 1500 in 1'57"99 e il sesto sui 5000 in 7'21"67."Sono felicissima, è una grande gioia. È andata proprio come speravo, ho dato tutto nei 150” le parole dell'atleta azzurra. Oro all’olandese Antoinette De Jong, argento alla ceca Martina Sablikova.