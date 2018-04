Attenti al cioccolato: per cani e gatti è tossico

Pasqua, come ogni festività, è anche sinonimo di convivialità: in questo periodo, infatti, non mancano pranzi e cene con amici e parenti, e tante sono le leccornie che imbandiscono le tavole, tra cui molti dolci. Il cioccolato, in particolare, la fa da padrone; ma quello che per noi è un piacere, per i nostri amici a quattro zampe è un vero e proprio veleno.

A rendere tossico il cacao sono alcuni composti alcaloidi in esso contenuti, noti come metilxantine: nel cioccolato, infatti, sono presenti la caffeina, la teofillina e, in maggiore quantità, la teobromina. Si tratta di sostanze stimolanti del sistema nervoso, che operano ostacolando il funzionamento dell’adenosina nel cervello e nell’organismo, e che per i nostri pet possono rivelarsi letali: gli animali infatti metabolizzano la teobromina molto più lentamente rispetto agli esseri umani, e questo causa un pericoloso accumulo di tossine nel loro organismo.

Iperattività, irrequietezza, vomito, diarrea, battito cardiaco irregolare, respiro accelerato o affannoso, aumento della sete, tremori muscolari, perdita di coordinazione i sintomi da intossicazione da cioccolato che si possono riscontrare nei quattro zampe; un’alta concentrazione di teobromina porta infine a convulsioni e morte.

Nel caso i nostri animali abbiano mangiato tavolette, cioccolatini o altri dolciumi a base di cacao, è assai importante interpellare immediatamente il veterinario, il quale valuterà la metodologia d’intervento: fornendo informazioni circa la quantità ed il tipo di cioccolato ingerito, agevoleremo l’operato del medico.

È perciò comprensibile quanto sia fondamentale vigilare su ciò che mangiano Fido e Fufi, in particolare in questi giorni in cui il cioccolato abbonda, tra uova di Pasqua ed altre golosità. A questo proposito, una ricerca dell’Università di Liverpool ha esaminato i dati veterinari legati alle intossicazioni da cacao nei cani registrate tra il 2012 ed il 2017 nel Regno Unito, al fine di rivelare eventuali correlazioni tra i periodi di festa e l’esposizione dei nostri fedeli amici al cioccolato: il Natale detiene lo scettro di festività più “pericolosa”, con un rischio quattro volte maggiore rispetto alla routine quotidiana dei giorni feriali; segue poi la Pasqua, in cui questo pericolo diventa due volte maggiore. Inoltre, secondo la ricerca pubblicata sulla rivista “Vet Today”, i cani giovani, fino ai quattro anni di età, sono risultati essere più esposti rispetto a quelli anziani.

Gli studiosi hanno quindi sottolineato la necessità di “mettere al corrente i padroni dei rischi che si corrono, specialmente nel periodo natalizio e pasquale”.