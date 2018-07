Come risolvere il problema della gastrite in un cane

Gentilissimo dott. Gresia, il mio cane da diversi mesi ha episodi di vomito. Apparentemente sta bene ed il mio veterinario, dopo aver fatto gli esami, ha diagnosticato una forma di gastrite. Oltre all’alimentazione e ai farmaci cosa posso fare, visto che con meno frequenza vomita ancora? Grazie.

Gentile lettore, la gastrite cronica, come le è stato prospettato, è una patologia a volte difficile da curare. È bene innanzitutto capire se la sintomatologia trovi origine nello stomaco stesso o se lo stomaco risenta di alterazioni di altri organi manifestando episodi di vomito. Prima di focalizzare l’attenzione sul singolo organo è bene escludere che l’origine del problema sia l’alterazione e il malfunzionamento di altri organi quali il fegato, il pancreas, i reni o i surreni tramite esami di laboratorio che indichino la funzionalità di ciascuno. Una volta escluso il coinvolgimento di distretti che non siano l’apparato gastroenterico è utilissima al veterinario l’ecografia che permette con più precisione di osservare forma, dimensione dell’organo e caratteristiche dei tessuti che lo compongono. L’endoscopia è sicuramente l’esame d’elezione poiché permette di vedere tramite una telecamera il tratto gastrointestinale compresa la prima porzione dell’intestino nel suo interno, valutandone l’aspetto, il colore e la forma ed identificando eventuali lesioni o alterazioni e consente, se fosse ritenuto necessario, l’effettuazione di un prelievo bioptico destinato poi all’istologia. Questa tecnica diagnostica, a differenza delle altre appena descritte, per quanto ideale risulta piuttosto invasiva per l’animale, motivo per cui non è solitamente contemplata come primo approccio al paziente. Determinata la patologia è quindi possibile pianificare una terapia mirata, medica o talvolta chirurgica.

Angelo Gresia

