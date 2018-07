Luna, la padrona è morta per salvarla: sarà adottata

Ha un lieto fine la storia di Luna, la cagnolina che dopo essere stata al fianco della torrilese Franca Ferrari era rimasta a vegliarla nella Parma Morta dopo che, durante una delle loro consuete passeggiate mattutine, la sua padrona era stata aggredita da uno sciame di vespe morendo immediatamente per choc anafilattico. Rimasta sola, Luna era stata portata, come previsto dalle procedure per questi casi, allo stallo temporaneo del Comune di Sorbolo e poi al canile La Quiete di Reggio Emilia in attesa che qualcuno degli eredi la andasse a riprendere o firmasse la rinuncia a lei rendendola così adottabile. Come fanno sapere dalla sede di Enpa Parma, una cugina di Franca residente nel mantovano ha deciso di farsi carico della cagnolina ritirandola dal canile e regalandole una nuova casa dove farle sentire un po’ meno la mancanza della sua padrona.