Ecco la guida per la vacanza a 4 zampe

È online «Vacanze a 4 zampe», la guida della Lav ricca di indicazioni utili affinché viaggi e vacanze siano davvero a misura di pet. Innanzitutto, come spiega la Lega Antivivisezione, «Quando si decide di partire per le vacanze con il proprio amico a quatto zampe, è fondamentale scegliere una meta adatta al cane o al gatto tenendo conto dell’età, del temperamento, delle abitudini, di eventuali patologie che potrebbero acutizzarsi e degli ambienti che meglio si prestano a soddisfare le sue caratteristiche etologiche: per esempio, non è il caso di portare un animale abituato a climi rigidi in zone troppo calde». Prima della partenza per le ferie è importante sottoporre Fido e Fufi ad una visita veterinaria di controllo per verificare che sia in salute ed in regola con le vaccinazioni. La guida ricorda inoltre che i cani devono avere il microchip, utile per la loro identificazione (oppure il tatuaggio, richiesto fino al 2011); «far mettere il microchip anche al gatto, nonostante non sia obbligatorio aggiunge l’associazione – prosegue l’associazione -, potrebbe rivelarsi utile in caso di allontanamento o smarrimento del vostro amico». Oltre al microchip, è sempre consigliabile dotare l’animale di medaglietta di riconoscimento completa del suo nome e del nostro numero di telefono. È opportuno, poi, portare con sé il libretto sanitario del nostro amico a quattro zampe ed una sua foto recente, utile in caso di smarrimento. Inoltre, è raccomandabile accertarsi che la struttura ricettiva dove abbiano deciso di trascorrere le vacanze sia dotata di spazi idonei per il pet. «Nel caso di viaggio oltre i confini nazionali – sottolinea la Lav -, cani, gatti, ma anche furetti devono essere muniti del passaporto europeo. Il passaporto è indispensabile, e si può richiedere ai Servizi Veterinari delle Asl con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Questo documento d’identità dovrà riportare vaccinazioni effettuate e obbligatoriamente quella antirabbica, eventuali indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici, numero di tatuaggio o di microchip». Se si viaggia in auto, i gatti devono essere protetti nell’apposito trasportino, mentre i cani devono essere trasportati «con le modalità previste dal Codice della Strada». Programmare gli spostamenti evitando le ore più calde del giorno, fermandosi per permettere agli animali di bere e di muoversi, non lasciare mai i quattro zampe in auto da soli e prestare attenzione ai colpi di calore sono altri consigli presenti nella guida alle “Vacanze a quattro zampe” della Lav.

