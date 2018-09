Un cane in cerca del suo padrone vagava in A1: salvato dalla Polstrada

Aveva seguito fedelmente il suo padrone, un autotrasportatore di Alessandria, salendo sul camion. Quando ha fatto una sosta in A1 all'altezza di Fontanellato, è sceso a sua volta. Il padrone però non si era accorto di nulla Quando è ripartito dal parcheggio di Fontanellato, l'animale ha iniziato a vagare impaurito sulla carreggiata. L'intervento della Polstrada ha evitato incidenti.

Attorno alle 12,20 di sabato 22 settembre il cane è stato visto dagli agenti mentre vagava sulla carreggiata smarrito e impaurito in direzione Bologna, all'altezza del parcheggio di Fontanellato. La pattuglia ha rallentato il traffico, attuando la modalità "Safety car", e il cane è stato recuperato. L'animale, privo di collare e in buone condizioni di salute, è stato affidato a un'associazione.

Nel frattempo gli agenti sono risaliti al proprietario grazie al microchip. L'uomo ha spiegato di non essersi accorto dell'allontanamento del suo cane. L'animale è stato restituito al proprietario.