Un'auto investe ed uccide una giovane lupa

Era una lupa giovane, anche se non più cucciola, quella che lunedì sera è stata investita sulla provinciale per Traversetolo all’altezza della frazione di Marano. «Tre anni, non di più» secondo i veterinari che l’hanno soccorsa, e probabilmente non consapevole del pericolo che correva attraversando una strada, era ancora viva nonostante il muso fracassato e una frattura esposta ad una zampa anteriore: ferite che difficilmente le avrebbero consentito, comunque, di rimanere libera di correre nei boschi.

Sul posto, dopo l’incidente, sono arrivati anche gli esperti del rifugio Matildico di San Polo d’Enza. Ma per l’animale non c’era più niente da fare. «Probabilmente è arrivata fin qui seguendo dei caprioli – è l’ipotesi di Ivano Chiapponi, responsabile del centro di recupero di animali selvatici – ma l’ambiente così diverso da quello in cui dovrebbe stare le è stato fatale. Molti esemplari di lupo stanno scendendo verso valle alla ricerca di cibo ma rischiano di non riuscire a procurarsene a sufficienza e di trovarsi in difficoltà. L’unica possibilità è di avvicinarsi a zone antropizzate, anche se il rischio di essere travolti da un’auto o da un mezzo pesante, come è avvenuto in questo caso, è molto elevato».

La presenza dei lupi mette a rischio anche gli animali domestici che vengono lasciati liberi di vagare: in campo aperto un lupo è più veloce di un gatto e, in mancanza di altro cibo, anche quello può andare bene per sopravvivere.