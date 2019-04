E' morto "Cucciolo" la mascotte dell'istituto Bodoni

È morto il gatto dell'istituto Bodoni. Ecco il ricordo di studenti e insegnanti: «Il nostro meraviglioso, dolcissimo, regale Cucciolo ci ha lasciati. Il simbolo del nostro istituto, l’icona del Bodoni da anni, la mascotte di tutti noi se ne è andato per sempre. Caro Cucciolo, le ragazze del diurno che trascorrevano insieme a te qualche minuto ogni mattina, davanti all’ingresso della scuola, in attesa di entrare, chiedono oggi dove sei. E dalle loro mani cadono i croccantini e che ora non sanno a chi dare. Non ci credono, "un gattone così bello non può morire" ripetono, e ti cercano anche gli studenti del corso serale, abituati a vederlo sul grande tappeto davanti a scuola e che si fermavano sempre per fargli una carezza. Hai lasciato un grande vuoto Cucciolo, sei nei nostri cuori e ci racconti di carezze e coccole e fusa, tu che eri il rimedio naturale contro le nostre paure e ansie quotidiane. Ci correvi incontro quando ci vedevi da lontano. Grazie per tutto il bene che ci hai dato. Per sempre grati, tutti noi del Bodoni».