I carabinieri di Bardi hanno denunciato due albanesi che nella notte fra sabato e ieri hanno aggredito con calci e pugni e poi accoltellato un 33enne residente in Valceno. Dopo le botte, l'uomo è stato ferito a una coscia con un coltello. Il grave episodio è avvenuto in seguito a una discussione, probabilmente dovuti a questioni economiche. Per la vittima dell'aggressione la prognosi è di 21 giorni.