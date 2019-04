Spostata la presentazione del Parma Baseball

Le pessime previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 14 aprile hanno indotto la direzione del Parma baseball a spostare le cerimonia di presentazione della squadra alla città. La kermesse, originariamente prevista in Piazza Garibaldi, si svolgerà nella stessa data presso i locali della società all'interno dello stadio Cavalli. L'orario della presentazione della squadra e del nuovo sponsor tecnico Errea rimane quello delle 16:30.

Restano invece programmate per domani, sabato 13 aprile, le gare amichevoli tra Parma Clima e Castenaso. Il primo confronto prenderà il via, pioggia permettendo, alle ore 14:00; il secondo mezz'ora dopo il temrine della prima partita.