Inizio coi botti per il Parma Clima: nell'opening day delle serie A1 di baseball, i vicecampioni d'Italia superano 12-2 il Godo in un match mai davvero in discussione. Con il neo acquisto Owen Ozanich apparso sicuro e autorevole sul mound, è stato il line up a scatenarsi: sugli allori in particolare Ricardo Paolini, autore di un fuoricampo, un triplo e un singolo. A tifare Parma anche un mito del baseball americano, Mike Piazza che ha effettuato il tradizionale primo lancio. Stasera rivincita a Godo: probabile partente Aldegheri, giovane promessa al suo primo anno in gialloblù.