Prima sconfitta per il Parma Clima, superato al tie break dal San Marino

Prima sconfitta stagionale per il Parma Clima, superato al tie break dal San Marino al termine di una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Dopo dieci riprese e più di quattro ore di gioco la squadra di Chiarini ha avuto la meglio grazie ad una volata di sacrificio a basi piene di Federico Celli. Nel Parma Clima da segnalare le ottime prove di Owen Ozanich, perfetto rilievo di un Casanova ancora in fase di rodaggio, di Alex Sambucci e Sebastiano Poma, entrambi autori di un fuoricampo. Nel San Marino i migliori si sono rivelati i rilievi Perez e Baez che a partire dal settimo inning non hanno concesso valide all'attacco ducale.