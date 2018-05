Serie A, anche la Reyer in semifinale

Dopo Milano e Brescia, anche Venezia conquista il pass per le semifinali Scudetto. La Reyer, miglior squadra della regular season, si è imposta, in gara 3, sul campo della Vanoli Cremona (72-99), chiudendo così la serie sul 3-0. Decisivo Daye, autore di 19 punti.



Tutto ancora aperto nella serie tra Trento e Avellino. La Dolomiti si è aggiudicata, in casa, gara 3 (88-80) e ora guida 2-1. Ottima prova, in casa dell'Aquila, di Hogue, miglior marcatore del match con 20 punti.