Olimpia, paura per James: "Mi hanno fermato con le pistole"

Grande paura per Mike James che nel pomeriggio è stato fermato dalla polizia mentre passeggiava con amici: "La Polizia ha fermato me e due miei amici, scendendo dall'auto pistole alla mano e dicendo di mostrargli i documenti" ha raccontato su Twitter."Gli ho detto che non gli mostravo niente fino a quando non mettevano via le pistole. Mi hanno detto di star calmo, che era una cosa normale. Non trovo niente di normale nello scendere dell’auto e puntare delle armi alla gente" ha accusato James.