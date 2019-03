La Fortitudo è tornata in serie A

Dopo 10 anni la Fortitudo torna nella massima serie di basket. Battendo per 91-79 Ferrara, la formazione bolognese si è garantita matematicamente il primo posto nel girone Est di A2 e quindi la promozione in serie A con tre turni di anticipo.



L'ultima apparizione in A della Fortitudo risale alla stagione 2008-09. Nel prossimo campionato la serie A ritrova una delle sue protagoniste e un sentitissimo derby, quello con la Virtus.