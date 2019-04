Furto di argenteria in un'abitazione, arrestati due albanesi, espulsi due connazionali

I Carabinieri del Norm di Fidenza e gli agenti della Squadra mobile della Questura di Parma hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini albanesi ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di un furto in abitazione compiuto di notte, a novembre, nel comune di Polesine Zibello.

Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, sono partite dall’analisi delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate in Comune a Polesine Zibello grazie a cui è stata individuata l’autovettura utilizzata dagli autori del reato. Con i successivi servizi di pedinamento e controllo i carabinieri del Norm di Fidenza hanno individuato chi era alla guida del mezzo. E' partita un'indagine da cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza nell'episodio in questione. Nei giorni successivi al furto, nel corso di una perquisizione in un’abitazione di Sorbolo, gli investigatori della sezione Antirapine della Mobile hanno rinvenuto, in un borsone, numerosi pezzi di argenteria, frutto di un furto. I cittadini albanesi che si trovavano nell’abitazione sono stati indagati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Nella circostanza, nell’abitazione veniva anche individuata una donna, albanese, rientrata in Italia con un falso documento dopo esserne stata espulsa. La 27enne è stata arrestata per reingresso abusivo ed uso di documento falso e, dopo il giudizio direttissimo, nuovamente espulsa coattivamente dal territorio nazionale. Nel consueto scambio info-investigativo tra i vari comandi delle forze dell’ordine e, in particolare, con la compagnia dei Carabinieri di Fidenza, è emerso che l’argenteria sequestrata dall’Antirapina della Mobile, fosse proprio il provento del furto in abitazione del 12 novembre scorso a Polesine-Zibello. Il gip presso il tribunale di Parma ha emessoun'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di: Ardit Hasa , classe 1987 nato in Albania (alias Ardit Shkambi) e Sokol Rystem, classe 1988 nato in Albania. In considerazione del fatto che HASA Ardit era senza fissa dimora, gli investigatori del Norm e della Mobile di Parma hanno iniziato a perlustrare le zone notoriamente frequentate da pregiudicati albanesi, riuscendo a rintracciarlo nella tarda mattinata di lunedì scorso, mentre Rystem, nella stessa giornata, è stato rintracciato a casa sua. Entrambi, all’esito delle formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Parma. Al momento in cui è stato fermato, Hasa era in compagnia di un connazionale, L.G. classe 1989, trovato in possesso di un piccolo crocefisso in oro, di un anello in metallo color argento, per cui è stato indagato in stato di libertà per ricettazione e, il giorno seguente, espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera.