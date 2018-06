Un'auto è finita in un burrone ad Alpe di Bedonia, sulla strada che porta sul monte Penna: c'è un ferito grave. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita di strada ed è finita in un burrone, precipitando per circa 30 metri. Un uomo è grave (ma non in pericolo di vita), illese due donne che si trovavano con lui. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Bedonia e l'elicottero del 118, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino.