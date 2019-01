Laura Lucchi donnavventura per sempre

Domenica su Rete 4 è stata riproposta una puntata (registrata a «La Thuile» e già trasmessa) di «Donnavventura Veteran Day», ove fra le protagoniste figurava la borgotarese Laura Lucchi, sempre bellissima e in piena forma. Le donneavventura si sono sfidate in prove sportive e hanno ricordato le passate edizioni. «Io ho partecipato - ha spiegato Laura - soprattutto nel 2010 al grand raid dell’Egitto, attraversando pure Grecia, Turchia, Siria e Giordania. E poi in tante altre destinazioni». La cosa più bella «è che donnavventura la si resta per sempre e si rimane tutte legate. Noi, oggi, siamo donne realizzate, con professioni appaganti e famiglie meravigliose, ma quando «Donnavventura» chiama è sempre molto bello tornare. E finché posso lo farò...». F.B.