Squinterno Festival diventa Squinterno in pillole

Squinterno Festival, l’appuntamento che per anni ha invaso con musica, arte e divertimento la cittadina di Berceto, si trasforma, diventando Squinterno in Pillole: una rassegna matura, capace di proporre un programma ricco di proposte divertenti e intelligenti, disseminate lungo la seconda metà del 2018. Non più tre giorni di follia, ma lunghi mesi densi di appuntamenti che cadenzeranno l’estate/autunno dell’Appennino tosco-emiliano: non solo concerti e musica, ma anche conferenze di antropologia e cultura popolare, residenze artistiche, contest multimediali, installazioni interattive ed escursioni naturalistiche, tutto a ingresso libero.

I numerosi appuntamenti di Squinterno in Pillole sono organizzati dall’anima di Squinterno Festival, l’associazione Superfamiglia, in sinergia con moltissime altre realtà del territorio.

Prima tappa della rassegna è con il FAGGIO MUSICALE, manifestazione realizzata in collaborazione con Gaf Comunicazione: quattro appuntamenti che si svolgeranno nella cornice ambientale dell’Alta Val Parma, nelle vicinanze dei rifugi CAI Mariotti e Lagoni (1 luglio con Clarinensemble, 8 luglio con Quintetto d'archi de "I Solisti di Felino", 15 luglio Kairos String Duo e 5 agosto One Shot Live: Hayelala); un’esperienza culturale, ambientale e antropologica che permette alle persone appassionate di montagna di coniugare l’ascolto della musica e il piacere del cammino, sotto l’ombra di un bosco, sulle pendici di un monte, nelle vicinanze di un lago.

Il 27-28 luglio FUNKILARIO MEETS SQUINTERNO: Funkilario, manifestazione di musica funky arrivata con grande successo alla nona edizione e realizzata a Parma la notte di Sant'Ilario, patrono della città, porta la sua summer edition nei luoghi di Squinterno Festival, precisamente in Piazzale Barbuti con un programma di dj set e concerti funky, cibo e drink, organizzati in collaborazione con Associazione Funkilario. Sulla piattaforma becrowdy.com è attivo il crowdfunding organizzato a sostegno delle spese di organizzazione di questo appuntamento che prevede artisti fra i più prestigiosi del panorama funky internazionale.

Il 4 agosto al Castello di Berceto si svolgerà HAPPEN IN: una giornata di installazioni interattive sul tema della luce e dell’immagine aperte a tutti e organizzate dall’Associazione Ottotipi; oltre agli allestimenti e alle installazioni, tanta musica: sul palco si alterneranno le band Tricia Takanwa, Tafel Musik e Hayelala.

Ancora il Castello di Berceto ospiterà l’11 agosto il LIVE SOUNDTRACK CONTEST: una vera gara fra una rosa di musicisti invitati a sonorizzare in diretta suggestivi cortometraggi; un percorso conoscitivo sul connubio tra linguaggio visivo e linguaggio musicale/sonoro, organizzato in collaborazione con Associazione Wendy Film, Gruppo scuola e Associazione On/Off.

Il programma di Squinterno in pillole presenta anche un’incursione nella danza con MONT MONTER MON TE: un progetto di ricerca di danza in ambiente naturale articolato in due tappe: una residenza artistica e un laboratorio, destinato a danzatori e non solo, con l'obiettivo di esplorare l’utilizzo degli strumenti artistici raffinati per il teatro, per tornare al più basico livello uomo in natura/uomo con natura. La residenza, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Atacama Onlus si svolgerà dal 6 al 12 agosto.

Ultima pillola del nuovo Squinterno sarà in autunno, il 10 e 11 novembre 2018 con PFAM. Il Piccolo Festival di Antropologia della Montagna è una due giorni di conferenze, musica e teatro per conoscere una montagna in cambiamento, realizzato in seno al Coscienza Festival" insieme all’Associazione Culturale Sentieri dell'Arte

Programma e informazioni dettagliate: www.squinternofestival.it

PROGRAMMA

1) FAGGIO MUSICALE: Festival di musica in appennino

01 Luglio - ore 14:30: Clarinensemble - live Rifugio Mariotti

08 Luglio - ore 10:00 e ore 16:00: Quintetto d'archi de "I Solisti di Felino" - live Berceto - Coscienza Festival

15 Luglio - ore 14:30: Kairos String Duo - live Faggeta del Lago Santo Parmense - Rifugio Mariotti

05 Agosto - ore 14.30: One Shot Live: Hayelala (IL) - live Rifugio Lagoni e dintorni



2) FUNKILARIO MEETS SQUINTERNO: Funky music festival - Piazza Barbuti – Berceto

27 Luglio - dalle ore 19: DJ Panino - The Buttshakers (FR) - Perry Louis (UK)

28 Luglio - dalle ore 17,30: Dan Cavalca - Cinzano Five - Shaolin Temple Defenders (FR) - Perry Louis (UK)

3) HAPPEN IN

4 Agosto - Castello di Berceto: dalle ore 19.00: Installazioni interattive e concerti live di Tricia Takanawa, Tafel Musik e Hayelala (IL)

4) LIVE SOUNDTRACK CONTEST

11 Agosto - ore 21,30 - Castello di Berceto musica dal vivo per il cinema e la fotografia

5) MONT MONTER MON TE

10-12 Agosto - Berceto Laboratorio di danza/ricerca

6) PFAM

10-11 Novembre - Berceto Piccolo Festival di Antropologia della Montagna