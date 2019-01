Gianni Anelli scrive la ricetta della sua pizza e deposita un filmato: i suoi "segreti" andranno a chi aprirà un locale

Il sindaco di Berceto Luigi Lucchi lo scrive in una nota ai media: "Donata la ricetta della miglior pizza". Gianni Anelli, rende noto Lucchi, "su insistenza dell'Amministrazione" ha scritto la ricetta e consegnato a un notaio "un meticoloso filmato che mostra tutti i trucchi del mestiere" per realizzare "come sapeva fare lui, la pizza. L'Amministrazione comunale di Berceto potrà averla, dal notaio, gratuitamente, nel momento in cui fosse aperta una pizzeria a Pellerzo nella casa del Comune ristrutturata, o a Fugazzolo Sotto nella canonica del Comune presso l'Oratorio di Santa Eurosia, o a Ghiare, nel locale da ristrutturare vicino le stalle di Maria Luigia". Lucchi, che ringrazia pubblicamente Gianni Anelli, sottolinea che si tratta di "un grande incentivo a recuperare belle case a Berceto comune Unesco via Francigena".