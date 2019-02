Un camion è andato a fuoco stamani in una galleria della autostrada della Cisa A15 sulla carreggiata nord tra i caselli di Pontremoli (Massa Carrara) e Berceto (Parma). Non si registrano feriti. L'autostrada è stata chiusa per circa un’ora venendo poi riaperta: sul tratto autostradale si sono formate code di alcuni chilometri. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pontremoli.