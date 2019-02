Berceto punta ad essere Comune Unesco della Via Francigena. In questa direzione, duomo e centro storico sono stati segnalati positivamente. Il sindaco Luigi Lucchi si sta impegnando molto per questo. In quest'ottica si inserisce il maxi evento del 13 aprile. A cui, come comunica il primo cittadino, è stato invitato il principe di Galles, Carlo (come si vede dalla lettera) e a cui il futuro re d'Inghilterra potrebbe partecipare.