Bollette non pagate? Pioggia di raccomandate a Berceto. Ed è scontro con Montagna 2000

È stato un San Valentino tutt'altro che dolce quello che giovedì scorso hanno «festeggiato» numerosi abitanti e titolari di attività economiche di Berceto. Quel giorno, infatti, il postino ha recapitato circa duecento raccomandate con le quali viene chiesto di pagare cifre che vanno da qualche decina di euro ad anche più di mille euro, per presunte bollette dell'acqua non saldate in un lasso temporale che va dal 2009 al 2015.

Vere e proprie intimazioni di pagamento, il cui mittente è sempre lo stesso: una società di recupero crediti milanese che ha ricevuto mandato ad agire da Montagna 2000, la società che ha gestito il servizio idrico nel comune di Berceto fino al 2015, anno in cui l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Lucchi ha ottenuto di uscire e riprendersi la gestione diretta della propria rete idrica. Nella lettera si legge che le fatture sono rimaste insolute «nonostante i solleciti inoltrati», ma stando a quanto dichiarato al sindaco da numerosi bercetesi che hanno ricevuto le raccomandate, di solleciti non ne sarebbero mai pervenuti e dunque la «lettera di San Valentino» sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Fra i destinatari delle spiacevoli intimazioni c'è lo stesso primo cittadino, a cui vengono contestate tre bollette per il periodo dal 2012 al 2014, per un totale di circa 200 euro. «Ritengo di averle pagate – dice –, ma dopo tanto tempo non me lo ricordo. Ora dovrò cercare le ricevute, che non sono nemmeno sicuro di avere ancora. Comunque una cosa è certa: di solleciti in tutti questi anni non me ne sono mai arrivati». Il titolare di un negozio del paese ha invece ricevuto una contestazione per una ventina di bollette non pagate, le più vecchie delle quali risalgono al 2009: in tutto gli vengono chiesti oltre 1.100 euro, di cui quasi 800 di bollette, 277 di interessi e oltre 60 di spese legali. Anche qui, il destinatario ha riferito al sindaco di essere sicuro di avere sempre pagato il dovuto.

«Qui a Berceto – spiega Lucchi – questa vicenda delle raccomandate viene vissuta come una ritorsione per la vittoria del Comune nella causa contro Montagna 2000». Il riferimento è al risarcimento da 600mila euro che la società dovrà pagare in seguito alla vittoria del Comune nella causa civile arrivata a sentenza lo scorso 16 gennaio, quando l'ex gestore del servizio idrico è stato condannato per la vicenda delle bollette incassate nonostante i mutui per le infrastrutture non saldati.

«Sicuramente i servizi vanno pagati – dice Lucchi – e se uno non ha pagato è giusto che versi il dovuto. Ma il cliente deve essere trattato con rispetto, per cui prima si manda un sollecito e si verifica con l'utente se abbia effettivamente pagato oppure no. Di sicuro non si aspettano dieci anni per poi far scrivere direttamente da un avvocato». E aggiunge: «Gli utenti non sono agrumi da spremere e trattare male. Venire “picchiati” moralmente per un prodotto tuo come l'acqua, che ti avevano sottratto illegalmente (come dimostrato con la sentenza del 16 gennaio), fa scattare nelle persone sentimenti di rabbia».

«Non c’è assolutamente alcun intento di ritorsione nei confronti di Berceto – chiarisce l’amministratore unico di Montagna 2000 Emilio Guidetti –, ma abbiamo semplicemente applicato la normale procedura di recupero credito, tant’è vero che anche gli utenti di altri comuni che risultano non in regola con i pagamenti hanno ricevuto analoghe lettere». Quanto al fatto che le raccomandate facciano riferimento a fatture anche di dieci anni fa, e quindi potenzialmente prescritte, Guidetti spiega che «sono stati fatti da parte di Montagna 2000 solleciti bonari negli anni scorsi, seguiti da raccomandate che hanno interrotto la prescrizione. Se qualcuno dice di avere già pagato, non posso ovviamente escludere che ci sia stato qualche errore, nel qual caso siamo pronti a chiedere scusa. Ma se determinati utenti sono nell’elenco di chi non ha pagato è perché quei crediti risultano ancora esigibili. D’altra parte, noi i solleciti li abbiamo sempre mandati e siamo in grado di dimostrarlo».

Guidetti tiene anche a chiarire che non c’è stata alcuna cessione di credito alla società milanese e spiega che era suo dovere inviare quelle richieste di pagamento: «Per quanto ci riguarda sono somme dovute e se non l’avessi fatto sarei stato responsabile di danno erariale». E contesta il sindaco Lucchi sul fatto che tali richieste di arretrati siano state una sorpresa: «Il sindaco era perfettamente informato, sia verbalmente che per iscritto, di queste somme insolute e del fatto che le avremmo passate a una società di recupero credito».

Sulla vicenda interviene Confconsumatori, "interessata dal Sindaco Lucchi, si è impegnata a offrire tutela a diversi cittadini: ieri ha inviato una prima lettera alla società e nei prossimi giorni incontrerà i bercetesi".

"Il primo aspetto di malcontento - scrive Confconsumatori - riguarda l’indisponibilità di uno sportello informativo della Società accessibile dai consumatori per richiedere i dovuti chiarimenti (sportello che il Sindaco Lucchi metterebbe a disposizione gratuitamente nel Municipio). Ma gli aspetti più gravi lamentati dai cittadini riguardano gli errori, in alcuni casi grossolani, che emergono dall’analisi delle richieste: intestazioni doppie di contatori; errati cambi d’utente; pretese su bollette già pagate o ormai prescritte; termini di pagamento “personalizzati”. I toni perentori e di minaccia di azioni legali sono, poi, la ciliegina sulla torta per un Comune che circa quattro anni fa ha “cacciato” la società Montagna 2000 per gestire in autonomia e senza intermediazione il servizio idrico".

Il Presidente di Confconsumatori, Mara Colla ha manifestato solidarietà ai cittadini di Berceto e ha assicurato di mettere a disposizione i propri legali per approfondire i contenuti delle lettere di recupero crediti e contestare le irregolarità. Ieri l’associazione ha scritto allo studio legale incaricato da Montagna 2000 per informarla delle numerose proteste pervenute allo sportello parmigiano; inoltre nei prossimi giorni l’associazione incontrerà i bercetesi per rispondere ai dubbi e alle richieste dei cittadini sulla questione.