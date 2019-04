Una caduta da due metri di altezza mentre stava compiedo alcuni lavori in casa. E' stato trasportato all'ospedale di Borgotaro in condizioni media gravità, e dunque non preoccupanti, l'uomo vittima dell'incidente di questa mattina in un'abitazione di Groppo San Giovanni, nel Bercetese. Per soccorrerlo, oltre alla Croce Rossa di Becerto, si è alzato in volpo anche l'elisoccorso del 118.