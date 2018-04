Impatto ambientale, la Laminam ha deciso: sì alla "valutazione"

La Laminam di Borgotaro si sottoporrà alla valutazione di impatto ambientale (Via) volontariamente e la procedura prenderà in esame gli impatti complessivi, anche delle autorizzazioni già concesse. È stata l'assessore regionale all'Ambiente Paola Gazzolo a comunicarlo in commissione Territorio, presieduta da Manuela Rontini, durante la discussione sulla petizione popolare firmata da oltre 700 persone che chiede di annullare gli effetti della delibera di giunta che, su indicazione della Conferenza di servizio, aveva ritenuto di non sottoporre il progetto di modifica dell'impianto alla Via.

Il direttore delle Risorse umane della Laminam Gilberto Rabitti ha confermato l'impegno dell'azienda: «Ci è sembrata la cosa giusta da fare per aiutare i nostri interlocutori a vederci sotto la giusta luce: siamo un'azienda virtuosa, che ha creato tanto dal punto di vista della produzione e del mercato e ci sentiamo in grado di dimostrare che essere virtuosi dipende anche dal rapporto che si costruisce con il territorio. E questo territorio lo merita. Insomma, capaci nel mondo ma anche in Valtaro. Perché è importante fare bene, ma anche stare bene».

Trasversale la soddisfazione per la decisione dell'azienda: «Una bella notizia che fa onore all'azienda», ha dichiarato Giulia Gibertoni del Movimento 5 stelle; «l'effetto miracoloso della convocazione della commissione» che ha portato l'azienda a compiere «una scelta responsabile» ha aggiunto Marco Pettazzoni della Lega nord; un nuovo «procedimento che servirà a fare una revisione completa», ha chiosato Massimo Iotti (Pd). E non è l'unica novità nella vicenda «emissioni odorigene» della Laminan. «A breve partirà un tavolo istituzionale di garanzia - ha spiegato la titolare dell'Ambiente in Regione - in cui saranno presenti Legambiente, Cgil, Cisl, Uil, le Rsu dei lavoratori, i rappresentanti dell'azienda, l'Unione industriali di Parma, quelli delle attività artigiane di Borgotaro e l'associazione Aria del Borgo. Il tavolo, a cui i proponenti della petizione hanno scelto di non partecipare, avrà un braccio operativo: un comitato tecnico scientifico sarà composto da esperti e professionisti e sarà supportato dal Cnr e dall'istituto superiore di sanità». Componenti del tavolo che «verranno auditi entro maggio in una commissione congiunta Sanità, Ambiente», ha aggiunto Rontini.