Addio a Egidio Spagnoli, l'autotrasportatore alpino

Camionista, alpino, e profondamente legato alla sua terra e alla sua valle. Borgotaro e la Valtaro piangono Egìdio Spagnoli spentosi ieri a ottant’anni dopo un'esistenza vissuta macinando centinaia di chilometri lungo strade ed autostrade d’Italia ed, a volte, anche all’estero. Egidio era un autotrasportatore molto conosciuto, esemplare e di grande professionalità. Nel suo lavoro era preciso, organizzato e sempre puntuale.

All'inizio della sua attività aveva lavorato alle dipendenze di aziende di autotrasporti o di ditte che provvedono direttamente alla consegna dei loro beni. Poi si era messo in proprio: con i propri mezzi aveva creato una sua piccola azienda e aveva contgin uato a gicare per l'Italia.

Egìdio era anche un alpino: con l'inseparabile penna nera non mancava mai a nessuna delle manifestazioni che si svolgevano nelle varie località della vallata.

Era un uomo buono e sempre disponibile con tutti. Era anche molto impegnato nel volontariato e nel sociale: per diversi anni aveva coperto i turni di notte all’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto. Amava molto gli animali (ne allevava diversi), ma soprattutto era molto attaccato alla sua famiglia: la moglie Rina, i tre figli Bruno, Luciano e Giorgio e gli adorati nipotini Giada e Manuel. Ultimamente, dopo che era andato in pensione, la sua grande gioia era rimanere a casa circondat o dai suoi cari e dal loro affetto. Il rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa. di Brunelli. I funerali avranno luogo questa mattina partendo alle 9,30 dall’abitazione a Casèmbola di Borgotaro, al numero 89. Qujindi, sempre nella parrocchiale di Brunelli Monsignor Angelo Busi officerà il rito funebre. Al termine la salma proseguirà, per la cremazione, al Tempio di Parma.