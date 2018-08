Due incidenti in Autocisa, tamponata ambulanza: tre feriti

Doppio incidente in A15 all'altezza di Citerna (tra Borgotaro e Fornovo, direzione Parma) alle 9.30 circa. Il bilancio è di tre feriti, due di media gravità, il terzo in modo lieve. Tra questi anche un volontario della Croce Rossa di Borgotaro. Infatti, l'equipaggio dell'ambulanza era intervenuto per soccorere i due feriti di un primo incidente quando, a loro volta, sono stati tamponati da un autotreno carico di automobili. Sul posto coda fino a due chilometri.