Laminam, avviata la valutazione di impatto ambientale

È iniziata la procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) sulle attività della Laminam di Borgotaro, nel parmense. Come già annunciato ad aprile, la ditta che opera nel settore delle ceramiche ha accolto la proposta della Regione Emilia-Romagna e nei giorni scorsi ha presentato formalmente, e in modo volontario, l’istanza di Via.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo, che coordina il Tavolo di garanzia per la qualità dell'aria di Borgo Val di Taro istituito a inizio luglio.

“L’impresa ha mantenuto l’impegno preso con grande serietà, dando un segnale chiaro di apertura verso il territorio e le sue richieste- commenta Gazzolo-. Ora parte una procedura che, come sempre, sarà svolta all’insegna del massimo rigore e della massima trasparenza, anche attraverso specifici momenti di partecipazione: un lavoro che si affiancherà a quello condotto dal Tavolo di garanzia per disporre del quadro più dettagliato di conoscenze necessarie a fornire le risposte attese dalla comunità locale, puntando a conciliare tutela dell'ambiente, della salute e dell’occupazione”.

La valutazione di impatto ambientale, di carattere regionale, riguarda tutti gli impatti derivanti dalla presenza della Laminam sul territorio. L’iter e la tempistica sono fissati dalla disciplina nazionale e dalle nuove norme della recente legge regionale n. 4/2018, approvata in Assemblea legislativa il 17 aprile scorso.

Terminate le verifiche amministrative sulla completezza della documentazione allegata alla domanda, a cura della Regione, la stessa istanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale: da quella data decorreranno i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e di tutti i portatori di interesse.