Da lunedì 17 a venerdì 28 settembre Rete Ferroviaria Italiana eseguirà interventi di manutenzione all’infrastruttura fra Ostia Parmense e Berceto sulla linea che collega Parma a La Spezia. In particolare sarà rinnovato il tratto di binario del ponte ferroviario in ferro sul fiume Taro, a Ostia Parmense.

Per consentire l’attività del cantiere, che renderà necessarie temporanee sospensioni della circolazione ferroviaria, tre treni Regionali saranno sostituiti con autobus fra Parma e Borgo Val di Taro.