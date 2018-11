Un intero paese si prepara commosso a dare l’estremo saluto ad Angela Bozzia, la milite dell’Assistenza pubblica di Borgotaro-Albareto vittima del tragico incidente avvenuto martedì scorso a Fraore, mentre era in servizio come volontaria su un mezzo sanitario: questa sera alle ore 20.30 avrà luogo il rosario nella chiesa di Sant’Antonino a Borgotaro, mentre le esequie saranno celebrate domani alle 14.30 nella sede dell’Assistenza in via Torresana. Indi la tumulazione prevista al locale cimitero.

Tutta la popolazione e le Anpas del territorio si stringono intorno alla famiglia in questo momento.