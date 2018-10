Bielorussia: Parma dona un pulmino ai bimbi dell'orfanotrofio di Babici

Continuano le iniziative benefiche del Cral Tep per aiutare i bambini bielorussi. Se l'anno scorso alcuni motociclisti hanno raggiunto la Bielorussia per portare una donazione di quasi 5mila euro (video), fra pochi giorni due membri del gruppo Moto Tep saranno protagonisti di un'altra "spedizione" in una delle zone più colpite dalle radiazioni del disastro nucleare di Chernobyl del 1986.

Massimiliano Falcione e Giampaolo Bertolucci, autisti Tep ideatori dell’iniziativa, partiranno da Parma con un pulmino acquistato da Tep e Cral Tep da donare all'orfanotrofio di Babici (struttura già destinataria del sostegno dei parmigiani). Un viaggio di oltre 2.500 chilometri. L'iniziativa è in collaborazione con Help for Children.

Per domani (lunedì 22 ottobre), vigilia della partenza, è prevista la presentazione ufficiale.