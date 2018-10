Un pulmino per gli orfani bielorussi di Babici: viaggio di due parmigiani del gruppo "Moto Tep"

Partirà da Parma all’alba di domattina, martedì 23 ottobre, il pullmino che verrà donato all’orfanotrofio di Babici, nella regione di Gomel in Bielorussia.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione Moto TEP insieme a Help for Children, grazie a TEP e Cral TEP che hanno finanziato l’acquisto del pullmino con un contributo rispettivamente di 10 mila e 3 mila euro. La gestione operativa del progetto è stata supportata dal Comune e dalla Provincia di Parma, tant’è che il sindaco Federico Pizzarotti sarà presente personalmente a Babici venerdì 26 ottobre insieme ad una delegazione di Parma per consegnare il pullmino donato.

Lo dice un comunicato della Tep, che prosegue:

Già dal 2017 la sezione Moto TEP ha avviato iniziative a scopo benefico a favore dell’orfanotrofio di Babici. Naturale è stata la sintonia con Help for Children che da anni collabora col Cral TEP per offrire alcuni periodi di permanenza estiva in Italia a gruppi di bambini bielorussi, allo scopo di allontanarli, almeno per breve tempo, da zone che tutt’oggi sono contaminate dalle radiazioni disperse a seguito dell’incidente nucleare di Chernobyl. Gli autisti TEP si prestano volontariamente e gratuitamente, nel proprio tempo libero, per trasportare i ragazzi dagli aeroporti alle famiglie della provincia di Parma che li ospitano.

Dallo scorso anno gli autisti della sezione Moto hanno avviato raccolte di fondi a favore dell’orfanotrofio di Babici, meta dei viaggi d’aiuto intrapresi dai motociclisti TEP che in 3 occasioni nell’ultimo anno e mezzo hanno impiegato le proprie ferie per portare aiuto alla comunità locale. Proprio quest’anno è sorta la necessità da parte dell’orfanotrofio di disporre di un pullmino per poter accompagnare i bambini e i ragazzi seguiti per sottoporli alle cure mediche. Su mandato del Sindaco Federico Pizzarotti e del presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli, la sezione Moto TEP si è quindi fatta carico della richiesta e ha coinvolto la TEP e il Cral, che hanno messo a disposizione la cifra necessaria per l’acquisto del pullmino.

Era presente oggi a salutare la partenza del pullmino per la Bielorussia Valeria Sghedoni, vicepresidente di TEP: “TEP ha sostenuto volentieri questa iniziativa benefica. Un piccolo intervento che, tuttavia, offre un aiuto concreto a una comunità ancora duramente provata dalla tragedia di Chernobyl. Ringraziamo i nostri autisti che con grande sensibilità si sono prestati come volontari perché il progetto potesse andare in porto.”. Alessandro Tassi Carboni, presidente del consiglio comunale del Comune di Parma ha ringraziato i promotori dell’iniziativa ricordando il ruolo del Comune nell’azione di cooperazione con la Bielorussia: “L’attività con i bambini di Chernobyl vede da anni il Comune di Parma come parte attiva nel creare una rete di collaborazione, anche grazie alle famiglie del territorio che si prestano per ospitare questi bambini. Con questa esperienza si è generato negli anni uno scambio culturale e di relazioni consolidate che va al di là delle necessità di cura e di sostegno.”. Presente alla conferenza stampa anche Enrico Pelassa, consigliere di Help for Children: “Un’iniziativa importante che consolida e migliora la nostra capacità di fare accoglienza. Da parte nostra continuiamo a lavorare per creare sinergie tra

Parma e la Bielorussia.”. Per il Cral TEP erano presenti il vicepresidente Ernesto Bucci e i consiglieri Paolo Conti, Eugenio Boschi e Giovanno Bonfiglio.

L’iniziativa è stata illustrata da Massimiliano Falcione e Giampaolo Bertolucci, i due autisti volontari TEP ideatori dell’iniziativa che guideranno il pullmino fino a Babici. Un viaggio lungo oltre 2.600 km per portare sostegno ad una comunità che ancor oggi, a distanza di quasi 30 anni dalla caduta del regime sovietico, vive situazioni di estrema povertà. Una goccia nel mare delle necessità del popolo bielorusso, ma anche la dimostrazione di come la partecipazione e l’impegno attivo di poche persone possano offrire un grande aiuto a chi affronta quotidianamente condizioni di grave disagio.