Ronda dei cuori amici di Joe: cena in stazione

Natale è sinonimo di solidarietà. Soprattutto per i volontari della «Ronda dei cuori amici di Joe», che la sera di Santo Stefano organizzano una cena nel sottopasso della stazione per le persone che vivono in strada o in condizioni di forte disagio. All’iniziativa collaborano anche i militi dell’Assistenza pubblica, che forniranno i tavoli. La presidente dell’associazione Silvia d’Aloia lancia quindi un appello ai parmigiani. «In queste festività – dichiara - confidiamo in una collaborazione sentita da parte della cittadinanza perché la nostra attività sta diventando sempre piu impegnativa e le forze non bastano mai». «Questo momento conviviale di gioia – prosegue - che desideriamo condividere con i nostri amici che vivono in strada, ci offre l’opportunità di rivolgere un appello a tutti coloro che possono mettere a disposizione qualche ora, per partecipare alle colazioni per gli ultimi che organizziamo il sabato e la domenica mattina». Per informazioni: 3479459311.