Parma per gli altri e Istituto storico della Resistenza presentano Spazi d’Oltremare

Si chiama “Spazi d’Oltremare” e si pone l’obiettivo di istituire a Parma uno spazio espositivo e d’incontro sulle relazioni tra la nostra città e il Corno d’Africa. Il progetto, della durata di un anno, prevede l’organizzazione del materiale archivistico e l’allestimento di un’esposizione temporanea che sarà inaugurata il prossimo maggio. Realizzato, grazie al contributo di Fondazione Cariparma, da Parma per Gli Altri e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma, con il sostegno di Comune di Parma, Spazi d’Oltremare si sviluppa in un percorso didattico multimediale, laboratori didattici per le scuole, visite guidate dell’esposizione, momenti artistici e incontri tematici di approfondimento.

Al via la prima fase di organizzazione e raccolta di tutti i materiali per l’allestimento: tutti i cittadini di Parma e provincia sono invitati a sottoporre i propri contributi che saranno selezionati e digitalizzati ed infine inseriti all’interno della mostra per essere presentati alla cittadinanza. Storie, fotografie, lettere, articoli, tracce di vite di persone che hanno vissuto questa relazione tra i Paesi nel periodo coloniale e post. L’archivio storico raccolto costituirà il contenuto centrale dell’esposizione intorno alla quale sarà sviluppato un calendario ricco di appuntamenti: eventi, presentazioni di libri, film, spettacoli, conferenze.

La collaborazione tra la ONG Parma per Gli Altri e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma nasce nel 2017 con il progetto “Ti Saluto vado in Abissinia”, un progetto di creazione di un archivio di storie e tracce di memorie private di parmigiani che testimoniano le relazioni intessute durante il passato coloniale e post-coloniale del nostro paese in Etiopia e in Eritrea. L’archivio ad oggi raccoglie circa 700 fotografie, oltre che altri materiali (lettere, ricevute, disegni…) suddivise in 10 fondi di 10 famiglie.

Nel 2018 il progetto è stato integrato con la conduzione di laboratori scolastici che hanno portato a due elaborazioni teatrali dei ragazzi coinvolti dei complessi scolastici Romagnosi e San Vitale e quest’anno, grazie al nuovo contributo di Fondazione Cariparma, l’archivio si prepara ad incontrare “la città nella città” con una mostra unica nel suo genere che porta al pubblico le memorie storiche di noi parmigiani.

È possibile presentare i propri materiali alla sede di Parma per Gli Altri – borgo Du Tillot 6, ingresso in Borgo Giacomo Tommasini.

Ti aspettiamo!

Per informazioni: segreteria@parmaperglialtri.it – 0521/236758