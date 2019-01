Madonna Prati, nuovo crollo: imminenti azioni di recupero

Ottanta giorni dopo il cedimento di una parte del tetto del Santuario di Madonna dei Prati, nella zona absidale sud-ovest, anche una porzione di copertura dell’edificio sulla destra della facciata, di fronte alla chiesa, ha ceduto, probabilmente per la rottura di alcuni travetti in legno.

Fortunatamente l’edificio non è abitato e, perciò, non ci sono stati danni e persone, né si corrono ulteriori eventuali rischi. Immediatamente avvertito da Stefano Campanini, presidente dell’Associazione «Amici del Santuario», don Matteo Piazzalunga è immediatamente accorso a Madonna dei Prati per un sopralluogo e una verifica delle condizioni dell’edificio che, fortunatamente, presenta solo il circoscritto cedimento di una porzione del tetto, limitata al lato ovest del corpo di fabbrica.

Don Matteo, viceparroco di Busseto e coadiutore di monsignor Stefano Bolzoni, recentemente nominato parroco di Roncole Verdi e rettore del Santuario del Sacro Nome di Maria a Madonna dei Prati, ha confermato che a brevissimo saranno comunicate le azioni intraprese con la massima urgenza dalla Curia di Fidenza, per la messa in sicurezza e il ripristino dell’intera serie di edifici facenti parte del Santuario comprese le pertinenze, con i preventivi di spesa e i progetti di recupero. Importante sarà la serie di lavori che procederanno, data appunto la loro mole, probabilmente per stralci, ma con l’obiettivo di riaprire nel più breve tempo possibile il luogo in cui Giuseppe Verdi apprese le prime nozioni musicali restituendolo, non solo ai parrocchiani e agli abitanti della frazione di Busseto, ma anche ai tanti pellegrini, ai fedeli e agli appassionati verdiani.

La conferma dell’imminente inizio delle azioni di recupero è stata accolta con grande soddisfazione dagli «Amici del Santuario di Madonna dei Prati», che hanno espresso apprezzamento nei confronti dell’impegno da parte del vescovo e dei responsabili del patrimonio artistico della Diocesi di San Donnino.