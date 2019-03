Ezio Bosso: «Busseto e Roncole, che incanti»

«Come con Beethoven c’è per me qualcosa di paterno anche in Verdi. Quando la Rai mi ha proposto questa avventura di “Che storia è la musica” è stato naturale pensare a Busseto e al suo stupendo teatro. Porto papà Ludwig nelle terre dov’è nato e cresciuto Peppino, negli incanti dagli sconfinati orizzonti della Bassa parmense, mi son detto pensando alla vicinanza artistica, morale e spirituale di questi due irraggiungibili artisti».

Mattinata di sole in un sabato scintillante, primaverile; Ezio Bosso ha il viso segnato da una stanchezza felice, «raggiante di pallor» come Amelia nel Ballo in maschera. Raggiante lo è sempre questo musicista e direttore di talento e forza d’animo che, prodigiosi, convivono con la fragilità di un corpo segnato dalla malattia. Raggiante che irradia energia e passione, come in queste tre serate beethoveniane che saranno materia di un programma su Rai3. Il Teatro Verdi dall’assetto felicemente sovversivo: il podio e l’orchestra in platea, la musica sinfonica e il direttore al centro dell’attenzione.

Uno spettacolo memorabile per intensità e contagiosa contentezza che ha accomunato la «Europe Philarmonic Orchestra» e il pubblico stipato nei palchi del secondo piano.

Salutata Busseto («luogo percorso dal fascino della storia, di una civiltà che ha lasciato impronte e atmosfere magiche») eccoci alle Roncole: ed è subito emozione, «quella forza suscitata dalla musica dei due giganti che muove, sommuove e commuove», dice il maestro Ezio Bosso.

La casa natale, la chiesa di San Michele arcangelo idealmente riecheggiante il Verdi, il Peppino ragazzetto organista, e il ricordo della prima visita roncolese: «Trent’anni fa. Un Requiem verdiano all’aperto su un prato lì accanto. Io diciassettenne tra i contrabbassi, l’orchestra guidata, anzi «posseduta» dal talento di un grandissimo direttore: Angelo Campori, uno dei miei fondamentali maestri».

Si entra nella casa natale e il maestro Bosso sorride, sorride come fa sempre, ma stavolta ha nel volto un’espressione che in un libretto d’opera sarebbe chiamata estatica. Sì proprio estatico è il maestro: «Come nell’aria “Quando le sere al placido” della Luisa Miller».

La cantina, la cucina, la saletta dell’osteria, l’umiltà di una dimora in cui è trascorsa l’infanzia di un genio. «C’è in Verdi un’autenticità assoluta pura. Come per Beethoven puoi tranquillamente parlare di “sacralità” laica nel compiere con una dedizione totale una sorta di azione salvatrice dell’uomo: ma senza ergersi a maestri di superbia, semplicemente con la loro perseveranza, assecondando l’imperativo del fare, della solidarietà e della compassione, del con-patire con l’umanità tutta».

Nelle tre serate beethoveniane Bosso (fitonimo come Busseto, luogo ricco di bossi: quando si dice la… forza del destino) ha raccontato la musica con perizia e rigore, scavando in cerca dell’anima più profonda della Quinta e della Settima sinfonia: ha esplorato sezione per sezione il significato dei brani; una lezione magistrale di “etimologia” musicale arricchita da un lessico colto e insieme semplice: «Sentite la luce che promana da questo attacco della Settima»; «Qui sentite che risate, che facezie canzonatorie insinua Beethoven»: e in orchestra è un guizzare di esempi, prima gli ottoni, poi i contrabbassi, i violoncelli, i violini. Infine l’esecuzione che trasforma il teatro in una specie di astronave sonora a fluttuare nel cielo, sospinta dal gesto preciso di Bosso, la bacchetta a governare il magma orchestrale, la mano sinistra volteggiante in eleganti e suggestivi suggerimenti di tinte, colori e stati d’animo che l’orchestra ha recepito fornendo prestazioni di intensità totale. Raro vedere un’orchestra così attenta e ammaliata dal direttore: suonano tutti guardando il maestro, ansiosi di recepirne appieno i desiderata, gli incitamenti, i fortissimo e i pianissimo.

Attacchi scanditi perfettamente, sensibilità duttile e appassionata nel seguire un Ezio Bosso le cui lunghe ed eleganti braccia sembrano capaci in certi momenti di sospingere, di trascinare l’orchestra ad altezze vertiginose. Momenti di emozione e commozione di fronte a questo artista che il destino ha colpito nel corpo provocandone per metà l’inerzia, più che compensata, anzi sovrastata da una vitalità di impeti quasi vendicatori: issato sul podio dal violino di spalla, Bosso esile e filiforme si trasforma in una forza della natura; il sempiterno sorriso di questo uomo mite e sofferente diventa un tacito urlo che sembra voler arrivare lassù in alto in alto.

«La musica guarisce, risana, consola, rende simpatico persino il dolore» commenta Bosso alla fine, stremato nel fisico, l’anima gaudiosamente rimasta al settimo cielo. Adesso è mezzogiorno di scampanio a Roncole: con il maestro («Emme minuscola!» Riraccomanda) abbiamo ripercorso la magia di queste serate bussetane.

Il commiato è ovviamente verdiano. Nella sera della Quinta sinfonia, per raccontare il dolore Bosso ha diretto il preludio di «Traviata»: esigendo dai violini un suono dalle tinte straziantemente funeree a contrasto con la dolcezza apparente del violoncello. «Un miracolo, questo preludio di Verdi: fin dalle prime battute capace di annunciare che quella di Violetta sarà una festa tragica, la morte dell’amore ucciso dall’ipocrisia».

E a proposito di Verdi: a quando, maestro, un’opera di Peppino? «Adesso sono pronto. Basta chiamarmi».

Patatine e bibite d’aperitivo finite, purtroppo si deve proprio andare. E’ stato un vero piacere, tutta la buona fortuna che si merita, egregio maestro Bosso.