Ancelotti apre alla Nazionale

Carlo Ancellotti ha parlato ai microfoni di Radio Rai Uno sul suo futuro e sulla possibilità di ricoprire l'incarico di ct della Nazionale: "Non so ancora cosa deciderò di fare. Sto osservando partite, guardando campionati - ha dichiarato il tecnico ex Milan - Io ct azzurro? Non è un'ipotesi lontana, conosco bene Costacurta. E' necessario aspettare perché ci sono tanti altri allenatori che stanno lavorando e che non possono essere contattati. Giusto prendere tempo anche guardando con interesse al lavoro di Di Biagio".



L'allenatore ha però espresso anche perplessità riguardo al ruolo di commissario tecnico: "La mia idea sarebbe quella di allenare tutti i giorni, solo per questo ho un dubbio sulla Nazionale".