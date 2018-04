Inter, preoccupazione per le condizioni di Lautaro Martinez

Secondo alcune indiscrezioni del portale argentino DobleAmarilla, Lautaro Martinez potrebbe saltare il finale di stagione e il Mondiale in Russia per alcuni problemi fisici.L'attaccante del Racing avrebbe un accenno di pubalgia, oltre ad un dolore persistente ad un dito del piede, già operato precedentemente.Sempre secondo quanto viene riportato dall'Argentina, l'acquisto del classe 1997 da parte dell'Inter non è comunque in discussione.