Napoli e Milan verso uno scambio di attaccanti

Il Milan continua a pescare in casa Napoli. Ma a costo di mettere sul piatto nientemeno che Suso.



Dopo Pepe Reina, infatti, anche José Maria Callejon potrebbe lasciare al termine della stagione la squadra partenopea per sbarcare all'ombra della Madonnina.



L'attaccante spagnolo ha infatti lo stesso procuratore del portiere, quel Manuel Garcia Quilon che trattando Reina con i rossoneri ha parlato anche del numero 7 azzurro, che potrebbe interessare non poco al Diavolo per la prossima stagione.



Il suo cartellino però non è certo a buon mercato: si parla infatti di 35 milioni di euro. Il Napoli potrebbe però chiedere al Milan di inserire Suso nella trattativa, con i due iberici che potrebbero quindi scambiarsi le casacche nella prossima estate.