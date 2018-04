Nuove indiscrezioni su un possibile addio di Sarri al termine della stagione in corso. Secondo Il Mattino, il tecnico degli azzurri avrebbe disdetto il contratto d'affitto della sua abitazione di Napoli. Un ulteriore indizio che farebbe pensare ad una chiusura anticipata della sua avventura alla guida del club partenopeo.Il patron De Laurentiis continua ad essere ottimista circa la permanenza di Sarri ma il rinnovo del contratto, al momento, non è ancora arrivato e la clausola rescissoria, di "soli" otto milioni di euro, è ancora in vigore. Si parla del Chelsea come possibile nuova squadra di Sarri.