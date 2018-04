Donadoni s'aggrappa al contratto

Il Bologna torna al successo in casa dopo quasi due mesi, inguaiando nuovamente il Verona e aggiustando un finale di stagione che si avviava verso l’anonimato.Questo il commento del tecnico Roberto Donadoni a fine partita: “Siamo mancati un po' nella precisione, nella lucidità nel rifinire e concludere, a volte siamo frenetici invece di tenere i nervi saldi e trovare la soluzione giusta, ma ci sta, siamo giovani".A salvezza acquisita non si può che pensare al futuro. Il ds Bigon ha rinnovato, mentre il tecnico potrebbe cambiare aria, pur essendo sotto contratto…: "Sono contento per Bigon, perché vuol dire che la società riconosce delle capacità, è una persona eccezionale, se lo merita tutto, ha delle capacità al di fuori della media. Io sono l'allenatore del Bologna fino a quando non scade il mio contratto, non penso ad altro".