I cinesi del Parma si concedono Iniesta

Don Andres Iniesta è pronto a predicare calcio in Cina. Il centrocampista classe 1984 continua a deliziare il Camp Nou con la sua classe immensa ma, l'anno prossimo, il suo futuro sarà molto probabilmente lontano dalla città catalana.Secondo il media cinese PPTV, il Chongqing Dangdai Lifan sarà la squadra in cui il navigato fuoriclasse giocherà nelle prossime tre stagioni: l'annuncio potrebbe già arrivare la prossima settimana.La notizia del trasferimento del centrocampista in Cina ha un collegamento diretto con l'Italia: il presidente della squadra cinese Jiang Lizhang è anche proprietario del Granada ed è al timone del Parma.