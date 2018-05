Il Livorno irrompe su La Mantia

Comunque vada a finire il tribolatissimo campionato di serie B della Virtus Entella, che nei giorni scorsi ha cambiato allenatore (via Aglietti, promosso Volpe) per cercare di centrare una salvezza complicata, Andrea La Mantia anche nella prossima stagione sarà al via in cadetteria a meno di clamorose sorprese.Il Livorno fa sul serio per il classe 1991, che interessa anche a un’altra neo promossa, vale a dire il Lecce. Un quadro più preciso si avrà nelle prossime settimane, anche in base al destino dell’undici di Chiavari.In B La Mantia ha giocato anche con il Frosinone, a inizio carriera, e con la Pro Vercelli prima di trasferirsi in Liguria.