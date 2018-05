Juventus, si avvicina Kovacic

Conquistato il settimo Scudetto, la Juventus pensa a come rinforzare la squadra per la prossima stagione, in particolare il centrocampo. Oltre ad Emre Can, obiettivo dichiarato da tempo, attenzione a Kovacic.Il croato, accostato anche ad altre squadre italiane, potrebbe tornare in Italia per trovare quella continuità che al Real Madrid non riesce a trovare. La Juventus starebbe pensando di offrirgli una chance in maglia bianconera. Classe 1994, ha un contratto con i blancos fino al giugno del 2021.